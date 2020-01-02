الاحتلال الإسرائيلي يصيب فتى فلسطينياً بجراح قرب الخليل

قالت مصادر فلسطينية في الخليل إن جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا النار، عصر اليوم الخميس، على فتى قرب مفرق "عتصيون" الاستيطاني جنوب بيت لحم بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن. وأبلغ الارتباط المدني الفلسطيني وزارة الصحة بإصابة رجل عقب إطلاق الاحتلال النار عليه قرب مفرق "عتصيون" الاستيطاني.

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