ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى 29 قتيلاً

ارتفعت حصيلة الفيضانات في العاصمة الإندونيسية جاكرتا إلى 29 شخصاً على الأقل، اليوم الخميس.

وحذرت وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية من ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة التي انهالت على منطقة جاكرتا وتسببت بفيضانات وانزلاقات أتربة. كما أغرقت السيول مساحات شاسعة من المدينة الكبيرة.

وهرب عشرات الآلاف من السكان إلى ملاجئ مؤقتة في منطقة العاصمة التي يعيش فيها قرابة 30 مليون شخص، مع دمار الكثير من المنازل، جراء أكثر الفيضانات دموية منذ سنوات، بعدما انهمرت أمطار غزيرة ليلة رأس السنة.

وشوهدت منازل وسيارات مغطاة بالمياه الموحلة، فيما لجأ بعض الأشخاص لاستخدام قوارب مطاطية صغيرة وإطارات للتنقل.

وبعد تراجع المياه من الشوارع في منطقة «بكاسي»، على مشارف العاصمة جاكرتا، تكشفت مشاهد الشوارع الممتلئة ببقايا جرفتها المياه والسيارات المكدسة فوق بعضها البعض. وأظهرت الآثار على المباني وصول ارتفاع المياه حتى الطبقة الثانية.

وقال ديدي سوبريادي «رأيت المياه وهي تتقدم، وواصلت الارتفاع تدريجياً»، وذلك بعد طوفان نهر في اليوم الأول من عام 2020، مضيفاً «جرفت المياه نحو 40 أو50 سيارة كانت متوقفة هنا».

واستخدمت فرق الإغاثة قوارب مطاطية لإجلاء السكان العالقين في بيوتهم، من بينهم أطفال وكبار في السن.

وأعلن يوسف لطيف المتحدث باسم وكالة الإغاثة الوطنية «أنقذنا أطفالاً حديثي الولادة، وأمهات ولدن للتو، إلى جانب رضع عالقين في البيوت دون طعام».

وأضاف «في بعض المناطق، واجهنا تحديات وصعوبات في عمليات الإنقاذ. المياه كانت عميقة، والتيار قوي. بعض الممرات كانت ضيقة جداً، فكان من الصعب لقواربنا المطاطية العبور».

وقضى 26 شخصاً على الأقل في منطقة جاكرتا الكبرى، و3 آخرين في فيضانات مفاجئة في «ليباك ريجنسي» المجاورة في جنوب جزيرة جاوا، وفق ما أكدت وكالة إدارة الكوارث المحلية.

وفي ليباك، أعلنت الشرطة أنها ما زالت تبحث عن ثمانية أشخاص مفقودين.