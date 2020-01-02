تواصل الاحتجاجات في لبنان وسط انتشار أمني للجيش

تواصلت الاحتجاجات في لبنان، اليوم الخميس، للمطالبة بمحاسبة الفاسدين وسط انتشار أمني للجيش اللبناني.

ونفذ عدد من المواطنين صباح اليوم وقفات احتجاجية أمام مرفأي بيروت وطرابلس للمطالبة بمحاسبة الفاسدين، واستمر قطع عدد من الطرقات في منطقة البقاع شرق لبنان.

ونفّذ محتجون وقفة لبعض الوقت أمام إدارة الجمارك في مرفأ بيروت احتجاجاً على الهدر والفساد الذي يجري في المرفأ ، كما أقفل محتجون مداخل مرفأ طرابلس.

وعمد المحتجون إلى نصب الخيم عند مدخل مرفأ طرابلس وسط انتشار أمني للجيش اللبناني ، وقد توعد المحتجون بأن يكون الاعتصام مستمراً حتى تحقيق مطالبهم .

واستمر قطع الطرقات في بعض المناطق ضمن نطاق البقاع الأوسط( شرق لبنان)، منذ ليل أمس الأربعاء، في سعد نايل تعلبايا، ومفرق قب الياس وجديتا العالي ومستديرة زحلة.

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ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة إنقاذ وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.

ويؤكدون على استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.

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يذكر أن المظاهرات الاحتجاجية في لبنان بدأت في 17 أكتوبر الماضي ، وبعد 13 يوماً أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري استقالة حكومته "تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير".

وتم تكليف الدكتور حسان دياب تشكيل حكومة جديدة في 19 ديسمبر الماضي، ويقوم الرئيس المكلف بالاستشارات اللازمة لتأليف حكومته.