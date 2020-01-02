الولايات المتحدة تحذر رعاياها من السفر إلى العراق

حذرت الولايات المتحدة مواطنيها من السفر للعراق، وأكدت أن "المواطنين الأميركيين في العراق عرضة بصورة كبيرة لأعمال عنف وخطف".
وقالت في نشرة حمراء نشرتها على موقعها الإلكتروني الليلة الماضية إن "الميليشيات قد تهدد المواطنين الأميركيين والمصالح الغربية في أنحاء العراق".
يأتي هذا بعد إعلان السفارة في وقت سابق من يوم أمس تعليق كافة العمليات القنصلية بها حتى إشعار آخر.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورجان أورتاجوس إن "من هاجم السفارة إرهابيون وليسوا محتجين".
وجاءت الاحتجاجات في محيط السفارة بعد قصف أميركيي لمواقع لكتائب حزب الله العراقي، ما أسفر عن مقتل 25 وإصابة أكثر من 50 آخرين.
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وقالت الولايات المتحدة إن القصف جاء "رداً على هجمات متكررة نفذتها كتائب حزب الله العراقي على قواعد عراقية تضم قوات أميركية"، تسبب أحدها في مقتل متعاقد أميركي قبل أيام.
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