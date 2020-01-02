الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

ويخوض الجيش الليبي منذ أبريل الماضي، عملية عسكرية لاستعادة طرابلس من المليشيات الإرهابية، حيث استطاع السيطرة على عدد من المحاور المحيطة بالعاصمة.

وفي 12 ديسمبر الماضي، أعلن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، انطلاق مرحلة الحسم والدخول لقلب العاصمة.

وتدور اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني والميليشيات في محيط العاصمة الليبية، وأفاد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري في وقت سابق، أن قوات الجيش تتقدم باتجاه قلب طرابلس، عبر المحاور كافة.

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وأشار المتحدث إلى أن القوات تنفذ عمليات نوعية ضد الميليشيات داخل طرابلس.

وأعلن الجيش الوطني الليبي، الخميس، النفير العام وفتح باب التطوع لكل ليبي قادر على حمل السلاح، بعد إقرار البرلمان التركي إرسال قوات لدعم حكومة الوفاق الليبية ومليشياتها.

وصادق البرلمان التركي، الخميس، على مشروع قرار يسمح بإرسال دعم عسكري إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج ومليشياتها في طرابلس.



وصوت 325 نائبا مقابل 184 لصالح مشروع القرار الذي جاء بعد أن طلبت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج المساعدة لوقف عملية تحرير الجيش الوطني الليبي العاصمة طرابلس من قبضة المليشيات الإرهابية.