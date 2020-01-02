حزب "إيي" التركي المعارض يرفض إرسال قوات إلى ليبيا

رفض حزب "إيي" التركي المعارض، اليوم الخميس، بالتصويت على إرسال قوات تركية إلى ليبيا.

وتأسس حزب"إيى" التركي المعارض في أواخر عام 2017 وعملت رئيسته فى السابق وزيرة للداخلية ورئيس للبرلمان، وهي ترفع شعار"تركيا ستكون أفضل".

هذا وبدأ البرلمان التركي اليوم التصويت على المذكرة التي قدمتها الرئاسة التركية بشأن إرسال قوات إلى ليبيا، وتأتي هذه الخطوة استجابة لطلب حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج.

وقالت زعيمة الحزب ميرال أقشنر، في تصريحات صحفية نقلتها بوابة "أفريقيا الإخبارية" اليوم الخميس، إن "إرسال قوات لليبيا مسألة تهدد الأمن القومي التركي".

ووافق البرلمان التركي، في جلسة طارئة اليوم، على ارسال قوات عسكرية إلى ليبيا، فيما أعلنت أحزاب المعارضة التركية: حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي، والحزب الديمقراطي وحزب المناطق الديمقراطي، وحزب العمال التركي، وحزب الخير رفضها التدخل العسكري في البلد العربي.

ووقع كلا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، نهاية الشهر الماضي مذكرتي تفاهم، يتم بموجب إحداها ارسال قوات إلى ليبيا لمدة عام واحد قابلة للتمديد.