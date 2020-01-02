مجلس النواب الليبي: الشعب سيلتف حول الجيش لصد الغزو التركي

أكد مجلس النواب الليبي، أن الشعب الليبي سيلتف حول الجيش الوطني لصد الغزو التركي.

وطالب مجلس النواب الليبي، خلال تصريحاته، اليوم الخميس، بتفعيل معاهدات الدفاع المشترك مع الدول العربية.

وأشار مجلس النواب الليبي، إلى أنه على الجامعة العربية أن تتحمل مسؤولياتها لصد الغزو التركي، معلنا عقد جلسة طارئة السبت لبحث تداعيات التدخل التركي.

وصادق البرلمان التركي، الخميس، على مشروع قرار يسمح بإرسال دعم عسكري إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الليبية، وميلشياتها في طرابلس.



وصوت 325 نائبا مقابل 184 لصالح مشروع القرار الذي جاء بعدما طلبت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج المساعدة لوقف عملية تحرير الجيش الوطني الليبي العاصمة طرابلس من قبضة المليشيات الإرهابية.



وقال المحلل السياسي الليبي ناصف الفرجاني : إن" اردوغان بإرساله قوات لليبيا يكون قد أطلق رصاصة الرحمة على ما كان يسمي حكومة الوفاق، ويكشف أنها (الوفاق) مجرد حصان طروادة لتنظيم الاخوان."