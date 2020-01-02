كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إسبر": على كوريا الشمالية التفاوض لنزع السلاح النووي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ما زالت ترى أن التوصل لاتفاق سياسي حول نزع السلاح النووي هو أفضل سبيل للمضي قدماً فيما يخص كوريا الشمالية، لكن القوات الأمريكية لا تزال على استعداد للقتال إذا لزم الأمر.

وأضاف في مقابلة مع شبكة تلفزيون فوكس نيوز "نحث (الزعيم الكوري الشمالي) كيم جونغ أون على ضبط النفس".

وتوقع المزيد من الهجمات التي تشنها الميليشيات الموالية لإيران وسوف يندمون على ذلك.