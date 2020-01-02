"إسبر" يتوعد ميليشيا حزب الله العراقي بالندم على أي عمل استفزازي

توعد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر،

ميليشيا حزب الله العراقي بالندم على أي عمل استفزازي.

وقال "إسبر"، خلال تصريحاته، اليوم الخميس، إنه يتوقع المزيد من الهجمات التي تشنها الميليشيات الموالية لإيران وسوف يندمون على ذلك.

وأشار إلى أنه من المستبعد جداً اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، ويوجد داخلها قوات مقاتلة كافية، موضحا أن العراق لم يطلب تقليص عدد القوات الأمريكية في البلاد.

ونوه بأن هناك مؤشرات حول تخطيط إيران، أو قوات مدعومة منها لشن هجمات ضد مصالحنا.