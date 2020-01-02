اخبار العالم

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 2/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || استقالة نتنياهو من مناصبه الوزارية

استقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، من مناصبه الوزارية، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات إلى ليبيا

وافق البرلمان التركي، اليوم الخميس، على مذكرة التفويض الرئاسية لإرسال قوات إلى ليبيا.

أخبار عالمية عاجلة اليوم || المتظاهرون اللبنانيون يهددون بتصعيد تحركاتهم

يستعد المحتجون اللبنانيون، مع بداية العام الجديد 2020، لتصعيد تحركاتهم في الشارع، للتأكيد على مطالبهم، وفي مقدمتها تشكيل حكومة مستقلة عن أحزاب السلطة.

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