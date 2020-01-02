أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

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ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 2/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || استقالة نتنياهو من مناصبه الوزارية
استقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، من مناصبه الوزارية، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات إلى ليبيا
وافق البرلمان التركي، اليوم الخميس، على مذكرة التفويض الرئاسية لإرسال قوات إلى ليبيا.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || المتظاهرون اللبنانيون يهددون بتصعيد تحركاتهم
يستعد المحتجون اللبنانيون، مع بداية العام الجديد 2020، لتصعيد تحركاتهم في الشارع، للتأكيد على مطالبهم، وفي مقدمتها تشكيل حكومة مستقلة عن أحزاب السلطة.