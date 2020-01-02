أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

يستعد المحتجون اللبنانيون، مع بداية العام الجديد 2020، لتصعيد تحركاتهم في الشارع، للتأكيد على مطالبهم، وفي مقدمتها تشكيل حكومة مستقلة عن أحزاب السلطة.