كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ميشيل أوباما".. المرأة الأكثر إعجاباً في استطلاع جالوب 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حازت السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما على لقب "المرأة الأكثر إعجابًا" في العالم للعام الثاني على التوالي في الاستطلاع السنوي الذي أجرته شركة التحليل والاستشارات الأمريكية "جالوب".

وفازت ميشيل أوباما البالغة 55 عامًا، على السيدة الأولى الحالية ميلانيا ترامب في نتائج 2019 من الاستطلاع السنوي الذي نشرته مؤسسة جالوب، وكانت أوباما هو المرأة الوحيدة التي احتلت المرتبة الثانية، بنسبة 10٪، وفقا لجالوب.

وبعد أوباما وترامب (اللذان حصلا على 5٪ من الأصوات)، احتلت المضيفة الحوارية السابقة أوبرا وينفري، وناشطة التغير المناخي في سن المراهقة جريتا ثونبرج، المركزين الثالث والرابع على التوالي مع 3٪ لكل منهما في قائمة النساء الأكثر إثارة للإعجاب.

وحسب الرجال، ربط الرئيس السابق باراك أوباما الرئيس دونالد ترامب هذا العام بالرجل الأكثر إثارة للإعجاب.

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وفقًا لـ اي بي سي نيوز، طلبت جالوب من الأميركيين كل عام منذ عام 1948 تحديد استطلاع رأي لأكثر رجل وامرأة إعجابًا في أي مكان في العالم. تستند نتائج هذا العام إلى استطلاع أجرته مؤسسة جالوب في الفترة من 2 إلى 15 ديسمبر.

وحازت ميشيل أوباما على لقب أفضل امرأة في العالم في يوليو في دراسة سنوية أجرتها شركة الأبحاث على الإنترنت YouGov.

وكانت مذكرات السيدة الأولى السابقة، "أصبحت" الكتاب الأكثر مبيعًا لعام 2018. وقد تتمكن قريبًا أيضًا من إضافة فائزة بجائزة غرامي إلى سيرتها الذاتية. وتم ترشيحها في أفضل فئة للكلمات المنطوقة للإصدار الصوتي.

