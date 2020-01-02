البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات إلى ليبيا

وافق البرلمان التركي، اليوم الخميس، على مذكرة التفويض الرئاسية لإرسال قوات إلى ليبيا.

وجاء ذلك بعد أن طلبت حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج الدعم في إطار اتفاق تعاون عسكري.

وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، في مقابلة الأربعاء مع وكالة أنباء الأناضول "بعد إقرار البرلمان مشروع القانون.. ربما يحدث أن نرى شيئا مختلفا.. موقفا مختلفا ويقولون (حسنا سننسحب ونوقف الهجوم).

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إلى ذلك، أضاف أن أنقرة تأمل أن يبعث مشروع القانون التركي برسالة "ردع للأطراف المتحاربة".

يأتي هذا في وقت أكد الجيش الليبي أكثر من مرة أن لا تراجع عن معركةطرابلس قبل تحرير العاصمة الليبية من الميليشيات التي وصفها بالإرهابية.

كما تزامن التصريح التركي مع تقدمات ملحوظة للجيش خلال الأيام الماضية في المعركة، لا سيما جنوب طرابلس.

يذكر أن تقرير للأمم المتحدة كان ذكر في وقت سابق أن تركيا أرسلت بالفعل إمدادات عسكرية إلى حكومة الوفاق على الرغم من حظر تفرضه الأمم المتحدة وتقول إنها ستواصل دعمها.