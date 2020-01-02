تعيين عبداللطيف الزياني وزيرا لخارجية البحرين

أعلن ولي العهد البحريني

الأمير سلمان بن حمد آل خليفة،

رغبة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتعيين الدكتور عبداللطيف الزياني وزيرا للخارجية، عقب انتهاء عمله أمين عام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي.

وأشاد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحريني، بجهود الزياني ودوره في تعزيز علاقات التعاون مع دول مجلس التعاون في جميع المجالات التي تعود بالنفع والنماء لصالح المنطقة.

كما أشاد ولي العهد بإسهامات وإنجازات الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية طوال فترة توليه لمسؤوليات الدبلوماسية البحرينية في مختلف الفعاليات المحلية والدولية، متمنيا له التوفيق في مهامه المقبلة بتعيينه مستشارا للعاهل البحريني للشؤون الدبلوماسية.

من جانبه أعرب الدكتور عبداللطيف الزياني عن اعتزازه بثقة العاهل البحريني وولي العهد.