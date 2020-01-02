في بداية العام الجديد..جريمة قتل بشعة في شفشاون-التفاصيل

اهتزت مدينة شفشاون، اليوم الخميس، على وقع جريمة بشعة، راح ضحيتها شاب عشريني.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الهالك عثر عليه جثة هامدة، قرب مدشر “قاع الدشر” بالطريق الدائري بشفشاون.
وأفادت مصادر “اليوم 24″، أن الهالك تعرض إلى طعنات غادرة أدت إلى وفاته، حيث عثر عليه وهو غارق في دمائه.
هذا، وتم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بشفشاون، فيما تم فتح تحقيق من طرف السلطات المعنية، في ظروف وملابسات هذه الجريمة التي لازالت اسبابها مجهولة.
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