مؤجلات البطولة – صراع ودادي تطواني بركاني على الصدارة والحسنية في اختبار صعب

تتجه الأنظار، مساء اليوم الخميس، إلى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، الذي سيحتضن قمة مقدمة الترتيب، والتي ستجمع بين الوداد البيضاوي والمغرب التطواني، عن مؤجل الجولة 11 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

الفريق الوداد، الذي سيكون مدعما في هذه المباراة بعاملي الأرض والجمهور، يرغب في تجاوز “محنة” الإصابات والغيابات من أجل تحقيق 3 نقاط ثمينة، تعيده بشكل مؤقت لصدارة الترتيب.

غير أن مهمة الفريق الأحمر، لن تكون بالسهلة أمام فريق تطواني يحدوه نفس الطموح، وسيدخل هذا النزال مكتمل الصفوف، بهدف العودة للديار بنقطة إيجابية تبقيه في “البوديوم”، ولما لا تعيده للصدارة.

ويحتل الوداد المركز الثاني برصيد 19 نقطة، بينما يحتل الفريق التطواني المركز الرابع، برصيد 18 نقطة.

وفي نفس التوقيت، نهضة بركان المتصدر، لن يسمح بأن يخطف منه الفريقان السالفا الذكر مركز الصدارة، عندما يستقبل فريق أولمبيك خريبكة، في إطار مؤجل الجولة التاسعة من البطولة الاحترافية.

الفريق البرتقالي، المنتشي بنتيجته الإيجابية الأخيرة في كأس “الكاف”، يرغب في تحقيق انتصار جديد في مساره الموفق في البطولة المحلية، من أجل مواصلة الريادة، ولما لا انتظار تعثر المطاردين لتوسيع الفارق.

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غير أن مهمته لن تكون سهلة أمام فريق خريبكي طامح إلى تجاوز تعثره في المباراة الأخيرة أمام الجيش الملكي.

وفي نفس التوقيت أيضا، مباراة أخرى لا تقل أهمية، عن اللقائين السالفي الذكر، يمكن أن نطلق عليها “قمة أسفل الترتيب”، ستجمع بين أولمبيك آسفي وحسنية أكادير، بملعب المسيرة، في إطار مؤجل الجولة الثامنة من البطولة.

الفريق المسفيوي، الذي لا يعيش أفضل أيامه في الفترة الأخيرة، عينه على 3 نقاط ستكون ثمينة، من أجل الخروج من المراكز التأخرة، ورفع رصيده لـ13 نقطة، وهو الطموح نفسه الذي يحدو الفريق السوسي، الذي سيكون في اختبار صعب بسبب كثرة الغيابت والإصابات، والراغب في رفع رصيده إلى 12 تقطة، والخروج من المراكز المتخلفة.