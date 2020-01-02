إصابة شاب بجراح خطيرة جراء تعرّضه للطعن في رهط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب (24 عاما) في مدينة رهط إصابة خطيرة جراء تعرضه للطعن خلال شجار، وفق للأنباء الأولية الصادرة عن نجمة داود الحمراء.

وأفاد الناطق بلسان نجمة داود الحمراء أنّه "تلقى مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة النقب، بلاغًا قرابة الساعة الخامسة والربع حول مصاب وصل إلى المركز الطبي في رهط للعلاج، في حالة خطيرة جراء تعرضه للطعن، هذا وأحيل المصاب (24 عامًا ) للعلاج في مسشتفى 'سوروكا' في بئر السع" وفقًا للبيان.

وقال طبيب الطوارئ في مستشفى "سوروكا"، هاني العُبرة، إن "شابًا يبلغ من العمر حوالي 24 سنة جاء إلينا، يعاني من اختراق إصابات في جسمه. قدمنا ​​له العلاج الطبي المنقذ للحياة وعالجناه في وحدة العناية المركزة في المستشفى، وتشخصّ حالته بالخطيرة".