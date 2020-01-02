أردوغان ينافق ترامب ويؤكد على أهمية حل القضايا الإقليمية

الخميس 2 يناير 2020

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فى محاولة شرعنة الغزوالتركى لليبيا وحالة النفاق التى دائما تتبعها الحكومة التركية قالت الرئاسة التركية إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره التركى رجب طيب أردوغان بحثا فى اتصال هاتفى اليوم الخميس الوضع فى ليبيا وذلك بعد أقل من ساعة من موافقة البرلمان التركى على مشروع قانون يسمح بنشر قوات فى طرابلس.

وتابعت الرئاسة التركية أن ترامب وأردوغان "شددا على أهمية الدبلوماسية فى حل القضايا الإقليمية"، وأضافت أن الرئيسين بحثا أيضا فى الاتصال الهاتفى الوضع فى سوريا