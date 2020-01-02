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شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان ينافق ترامب ويؤكد على أهمية حل القضايا الإقليمية والان مع التفاصيل
الخميس 2 يناير 2020
فى محاولة شرعنة الغزوالتركى لليبيا وحالة النفاق التى دائما تتبعها الحكومة التركية قالت الرئاسة التركية إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره التركى رجب طيب أردوغان بحثا فى اتصال هاتفى اليوم الخميس الوضع فى ليبيا وذلك بعد أقل من ساعة من موافقة البرلمان التركى على مشروع قانون يسمح بنشر قوات فى طرابلس.
وتابعت الرئاسة التركية أن ترامب وأردوغان "شددا على أهمية الدبلوماسية فى حل القضايا الإقليمية"، وأضافت أن الرئيسين بحثا أيضا فى الاتصال الهاتفى الوضع فى سوريا
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