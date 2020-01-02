شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب الليبي» يطالب بتفعيل معاهدات الدفاع المشترك العربية والان نبدء بالتفاصيل

طالب مجلس النواب الليبي بتفعيل معاهدات الدفاع المشترك مع الدول العربية قال رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب الليبي طلال الميهوب إن الشعب الليبي بالكامل سيلتف حول القوات المسلحة لصد الغزو التركي.

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