شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدين تصديق البرلمان التركي على إرسال قوات لليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أدانت الجامعة العربية قرار البرلمان التركي بالموافقة على تفويض الرئيس التركي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا وأكدت الجامعة العربية دعم العملية السياسية في ليبيا من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات

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