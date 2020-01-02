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مليون دولار تنقل عازف القيثارة الخضراء الى الدوري الكويتي

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2020-01-02 | 17:27

مليون دولار تنقل عازف القيثارة الخضراء الى الدوري الكويتي

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نجح نادي الكويت الكويتي، في اقناع نجم المنتخب الوطني ونادي الشرطة، امجد عطوان للانضمام اليه في الانتقالات الشتوية الجارية.
عطوان يعد من ابرز نجوم اسود الرافدين ونادي القيثارة الخضراء وقدم مستويات كبيرة في الاونة الاخيرة.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في حديث للسومرية نيوز، إن "اللاعب امجد عطوان، وافق على عرض نادي الكويت الكويتي للانضمام اليه في الانتقالات الشتوية الجارية".


واوضح ان "عطوان سيسافر الى الكويت خلال اليومين المقبلين للتوقيع على عقد انضمامه لفريقه الجديد"، مبيناً ان "العقد يمتد لمدة موسم ونصف مقابل مليون دولار".

يذكر أن عطوان تعافى تماماً من الاصابة التي لحقت به في مباراة البحرين بنصف نهائي كأس الخليج امام البحرين خلال تشرين الثاني الماضي.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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