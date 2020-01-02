مليون دولار تنقل عازف القيثارة الخضراء الى الدوري الكويتي

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2020-01-02 | 17:27
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نجح نادي الكويت الكويتي، في اقناع نجم المنتخب الوطني ونادي الشرطة، امجد عطوان للانضمام اليه في الانتقالات الشتوية الجارية.
وقال مصدر مقرب من اللاعب في حديث للسومرية نيوز، إن "اللاعب امجد عطوان، وافق على عرض نادي الكويت الكويتي للانضمام اليه في الانتقالات الشتوية الجارية".
واوضح ان "عطوان سيسافر الى الكويت خلال اليومين المقبلين للتوقيع على عقد انضمامه لفريقه الجديد"، مبيناً ان "العقد يمتد لمدة موسم ونصف مقابل مليون دولار".
يذكر أن عطوان تعافى تماماً من الاصابة التي لحقت به في مباراة البحرين بنصف نهائي كأس الخليج امام البحرين خلال تشرين الثاني الماضي.
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