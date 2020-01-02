ترامب وأردوغان يبحثان التطورات في العراق وليبيا وسوريا

بحث الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب، والتركي رجب طيب أردوغان هاتفيا المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها التطورات في ليبيا وسوريا والعراق، إلى جانب العلاقات الثنائية بين واشنطن وأنقرة.
وقالت وكالة "الأناضول" التركية، إن أردوغان أعرب لترامب "عن قلقه وأسفه لاستهداف وحدات الأمن الأمريكية في العراق، وارتياحه من انتهاء الأعمال التي استهدفت سفارة واشنطن لدى بغداد".
وجاء الاتصال في أعقاب إقرار البرلمان التركي بأغلبية الأصوات مذكرة لإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، حيث صوت 325 برلمانيا لصالح المذكرة فيما أعلن 184 رفضهم لها.
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