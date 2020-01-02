وكالة ايرانية: زلزال خراسان الحق اضراراً في 14 قرية

اعلن رئيس منظمة الاغاثة والانقاذ في ايران مرتضى سالمي ان الزلزال الذي ضرب ناحیة سنکان التابعة لمدينة خاف في محافظة خراسان الرضوية اليوم الخميس الحق اضرارا بـ 14قرية. واشار مرتضى سالمي في تصريح نقلته وكالة فارس إلى وقوع الزلزال الذي بلغت قوته 5.8 في الساعة 07:59:05 في محافظة خراسان الرضوية بالقرب من ناحية سنکان التابعة لمدينة خاف ، وقال: ان اربعة عشرة قرية قد تضررت بالهزة الارضية دون وقوع خسائر بالارواح لحد الان .



وهز زلزال بلغت قوته 5.8 درجة شمال إيران، اليوم الخميس، حسب مركز رصد الزلازل الإيراني.

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