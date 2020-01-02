إصابة فلسطيني بنيران الاحتلال إثر مزاعم محاولة طعن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطيني جنوبي الضفة الغربية بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس: "أصيب فلسطيني برصاصة في القدم عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، قرب الكتلة الاستيطانية غوش عتصيون، جنوب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية".

وكان جيش الاحتلال أعلن إحباط محاولة طعن في مفرق غوش عتصيون، حيث تم تحييد المهاجم، ولم تقع إصابات في صفوف الإسرائيليين.

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وتحذر الأجهزة الأمنية لدى الاحتلال من اندلاع مواجهات في الجبهة الداخلية مع الفلسطينيين، خاصةً في الضفة الغربية، وكذلك قطاع غزة المحاصر.

ويسعى نفتالي بينيت وزير جيش الاحتلال إلى السيطرة على المنطقة "ج" بالضفة الغربية، وجعلها تخضع للسيادة الإسرائيلية، عبر عمليات توسيع البناء الاستيطاني داخلها.

وتنص خطة "بينيت" على منح الأولوية للبناء في المواقع الاستراتيجية أولًا، وليس العمل على بناء أكبر عدد من المستوطنات، وهدم المنازل الفلسطينية القريبة من المستوطنات أو الطرق الرئيسية، والعمل على تحجيم تمويل الاتحاد الأوروبي للبناء الفلسطيني داخل المنطقة.