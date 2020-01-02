البرلمان التركي يوافق على مشروع قانون يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب إن البرلمان وافق يوم الخميس على مشروع قانون يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا، في خطوة تمهد الطريق إلى تعاون عسكري متزايد على الرغم من انتقادات نواب المعارضة.

وأضاف شنطوب أن مشروع القانون حظي بتأييد 325 صوتا في حين رفضه 184 نائبا في البرلمان الذي يتمتع فيه حزب العدالة والتنمية الحاكم وحلفاؤه القوميون بأغلبية. وصوتت كل أحزاب المعارضة الكبيرة بالمجلس ضد مشروع القانون.