عاجل .. برئاسة السيسي مجلس الأمن القومي يحدد إجراءات بشأن تطورات الأزمة الليبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020

استعرض مجلس الأمن القومي عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.



وأضاف المجلس في بيان للرئاسة، اليوم الخميس، أن اجتماع برئاسة عبد الفتاح السيسي، ناقش التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري.

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وأدانت مصر بأشد العبارات، بوقت سابق من اليوم، خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس رجب طيب أردوغان، بشأن تفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري.

وأكدت مصر، على ما تُمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011، والذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات.

وجددت مصر، اعتراضها على مذكرتيّ التفاهم الباطلتين الموقعتين مؤخراً بين الجانب التركي و"السراج"، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تصرفات أو آثار قانونية قد تنشأ عنهما، نتيجة مخالفة إجراءات إبرامهما للاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التي لم تخول "السراج" صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعاً، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.