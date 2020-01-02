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الركود الاقتصادي يدفع تركيا لإغلاق محطات لتوليد الطاقة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020

الركود الاقتصادي يدفع تركيا لإغلاق محطات لتوليد الطاقة

متابعات_الخليج 365

قال وزير البيئة التركي “مراد قوروم”، إن الحكومة قررت إغلاق خمس محطات لتوليد الطاقة الحرارية، بسبب عدم إكمال الاستثمارات البيئية الضرورية.

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وأضاف قوروم خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن محطات الطاقة الخمس كانت ضمن 13 محطة أمهلتها السلطات حتى 31 ديسمبر، لاستكمال الاستثمارات، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وذكرت الوكالة أن تركيا قررت إغلاق محطتين في كوتاهيا، وثلاث محطات أخرى في كهرمان ماراس وسيفاس وزونجولداك، كما أغلقت السلطات جزئيا محطة في إقليم مانيسا.

ولدى تركيا 52 محطة تعمل بالفحم تخضع لمراقبة مستمرة وفقا للوائح البيئية، وذلك بموجب تشريع صادر عام 2013.

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