وزير العدل اللبناني: تسلمنا مذكرة من "الإنتربول" بحق رجل الأعمال كارلوس غصن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020

علن وزير العدل اللبناني ألبرت سرحان، أن النيابة العامة تسلمت من الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، مذكرة بطلب إلقاء القبض بحق رجل الأعمال كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة (نيسان) اليابانية لصناعة السيارات، والموجود حاليًا داخل الأراضي اللبنانية.

وأشار سرحان، في بيان، اليوم الخميس، إلى أن وزارتي الخارجية والعدل تتابعان عن كثب ملف كارلوس غصن منذ بداياته، لافتًا إلى أنه في غياب وجود اتفاقية استرداد بين لبنان واليابان، وفى إطار مبدأ المعاملة بالمثل، فإن لبنان سيطبق إجراءات القوانين الداخلية لديه.

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وكانت السلطات اليابانية، قد ألقت القبض على كارلوس غصن في شهر نوفمبر 2018، في ضوء ما أظهرته التحقيقات من قيامه بالتهرب الضريبي، حيث تبين أنه كان يبلغ في الأوراق والمستندات الرسمية عن عائدات تحصّل عليها ضمن مدخوله خلال السنوات الخمس الأخيرة، تقل عما تكسبه وتحصل عليه بصورة فعلية وحقيقية.

وأُخلى سبيل غصن لاحقًا بكفالة مالية مع منعه من مغادرة اليابان على ذمة القضية المتهم فيها، غير أنه استطاع قبل عدة أيام الفرار بصورة مفاجئة والوصول إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وينحدر غصن من أصول لبنانية، لكنه وُلد في البرازيل عام 1954، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة (نيسان)، والرئيس التنفيذي لشركة (رينو)، كما أنه قاد التحالف بين نيسان ورينو وميتسوبيشي الذي استطاع بيع 10.6 مليون سيارة عام 2017 ويوظف أكثر من 470 ألف شخص في 122 دولة حول العالم