اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان انه بنتيجة الاستقصاءات والتحريات ومن خلال المتابعة الحثيثة، التي قامت بها مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي،جرى تحديد مكان تواجد أحد المطلوبين للقضاء بجرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلّح، ويدعى:
م. ش. (مواليد 1986، فلسطيني)
من خلال كمينٍ محكم، تمكنت إحدى دوريات المفرزة من توقيفه في محلة مفرق شارع دلاّعة_ صيدا.
يوجد بحقه خلاصة حكم بجرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلّح بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، وحيازة مواد متفجرة، ونقل أسلحة حربية دون ترخيص.
أودع القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن الداخلي: توقيف مطلوب فلسطيني بجرم الانتماء لتنظيم إرهابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.