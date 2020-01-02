قوى الأمن الداخلي: توقيف مطلوب فلسطيني بجرم الانتماء لتنظيم إرهابي

اعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان انه بنتيجة الاستقصاءات والتحريات ومن خلال المتابعة الحثيثة، التي قامت بها ​مفرزة استقصاء الجنوب​ في وحدة الدرك الإقليمي،جرى تحديد مكان تواجد أحد المطلوبين للقضاء بجرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلّح، ويدعى:

م. ش. (مواليد 1986، فلسطيني)

من خلال كمينٍ محكم، تمكنت إحدى دوريات المفرزة من توقيفه في محلة مفرق شارع دلاّعة_ صيدا.

يوجد بحقه خلاصة حكم بجرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلّح بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال، والنيل من سلطة ​الدولة​ وهيبتها، وحيازة مواد متفجرة، ونقل أسلحة حربية دون ترخيص.

أودع القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة ​القضاء​ المختص.