عقيص: ما يتم تداوله من أسماء مرشحة لتكون بعداد الحكومة العتيدة كاف وحده لإشعال الثورة مجددا

أكّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، أنّ "ما يتمّ تداوله من أسماء مرشَّحة لتكون في عداد الحكومة العتيدة، كافٍ وحده لإشعال الثورة مجدّدًا وبشكلٍ أقوى هذه المرّة".
وأعرب عن أمله في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أن "لا تكون بعض الأسماء المتداولة صحيحة"، مشدّدًا على أنّ "لبنان لا يستحق، في ظروفه الراهنة خاصّةً، هذا الكمّ من الكيديّة والخفّة في آنٍ معًا".
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