عقيص: ما يتم تداوله من أسماء مرشحة لتكون بعداد الحكومة العتيدة كاف وحده لإشعال الثورة مجددا

أكّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​جورج عقيص​، أنّ "ما يتمّ تداوله من أسماء مرشَّحة لتكون في عداد ​الحكومة​ العتيدة، كافٍ وحده لإشعال ​الثورة​ مجدّدًا وبشكلٍ أقوى هذه المرّة".

وأعرب عن أمله في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أن "لا تكون بعض الأسماء المتداولة صحيحة"، مشدّدًا على أنّ "​لبنان​ لا يستحق، في ظروفه الراهنة خاصّةً، هذا الكمّ من الكيديّة والخفّة في آنٍ معًا".