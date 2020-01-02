قوى الأمن: توقيف مشتبه بها بجرم سرقة مصاغ ومبلغ مالي بعرمون واستعادة المسروقات

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "الساعة 1:00 من فجر تاريخ 30 كانون الثاني 2019، ورد اتصال هاتفي إلى فصيلة عرمون في وحدة الدرك الإقليمي، من أحد المواطنين حول عمليّة سرقة مصاغ ومبلغ من ​المال​، من داخل منزل أنسبائه، كان قد وضعهما سابقاً لديهم".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "على الفور، توجّهت دورية من الفصيلة إلى المكان، وتمكّنت في خلال ساعتين، من تحديد هوية المشتبه بها، وتدعى: "ر. م." (مواليد عام 2001، سورية)"، لافتةً إلى أنّه "جرى ضبط المبلغ المسروق، وهو عبارة عن 27,200 دولار أميركي، ومصاغ من ​الذهب​ تُقدّر قيمته بحوالي 10.000 دولار أميركي".

وبيّنت المديرية أنّ "المضبوطات سُلّمت إلى مالكها، وأودعت الموقوفة ​القضاء​ المختص، بناءً على إشارته".