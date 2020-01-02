أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "الساعة 1:00 من فجر تاريخ 30 كانون الثاني 2019، ورد اتصال هاتفي إلى فصيلة عرمون في وحدة الدرك الإقليمي، من أحد المواطنين حول عمليّة سرقة مصاغ ومبلغ من المال، من داخل منزل أنسبائه، كان قد وضعهما سابقاً لديهم".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "على الفور، توجّهت دورية من الفصيلة إلى المكان، وتمكّنت في خلال ساعتين، من تحديد هوية المشتبه بها، وتدعى: "ر. م." (مواليد عام 2001، سورية)"، لافتةً إلى أنّه "جرى ضبط المبلغ المسروق، وهو عبارة عن 27,200 دولار أميركي، ومصاغ من الذهب تُقدّر قيمته بحوالي 10.000 دولار أميركي".
وبيّنت المديرية أنّ "المضبوطات سُلّمت إلى مالكها، وأودعت الموقوفة القضاء المختص، بناءً على إشارته".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: توقيف مشتبه بها بجرم سرقة مصاغ ومبلغ مالي بعرمون واستعادة المسروقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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