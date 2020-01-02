النشرة: العثور على طفلة حديثة الولادة في أحد الأبنية ببلدة طليا

ذكرت مراسل "النشرة" في ​البقاع​ أنّ "دورية من استقصاء البقاع عثرت على طفلة حديثة الولادة مرمية في أحد الأبنية على الطريق الدولي في بلدة طليا".

ولفت إلى أنّ "عناصر الاستقصاء عملت على تسليمها إلى مخفر طليا، الّذي تولّى نقلها إلى مركز صحي، وبوشر بالتحقيق لمعرفة هوية والديها".