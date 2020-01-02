شكرا لقرائتكم خبر عن "دفاع النواب": موافقة برلمان تركيا على إرسال جنود لليبيا جريمة لأردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن أردوغان يرتكب جرائم في المنطقة من خلال دعمه للجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة لتنفيذ مخططه في المنطقة، خاصة بعد موافقة البرلمان التركى على إرسال جنود أتراك إلى ليبيا، وحدث ذلك في سوريا، ويتجه في الوقت الحالي للدخول عسكريا في ليبيا، وهذا يؤكد مخططات الديكتاتور العثماني، وسعيه لنشر العنف والتخريب بالمنطقة.

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان في تصريح لـ"الخليج 365" أنه يؤيد أن يكون هناك جلسة طارئة لبحث مخاطر التدخلات العسكرية التركية في ليبيا، واتخاذ إجراءات مناسبة لحماية أمن واستقرار البلاد، بل واستقرار المنطقة، لافتا أن أردوغان وتركيا أصبحت تمثل خطر على الدول كافة، وإتخاذ الإجراءات لابد وأن يكون في أسرع وقت .

وتابع أن استقرار البلاد، وما يحدث من تركيا في ليبيا من تدخلات خطر على الأمن القومى لمصر، لافتا أن العدو الحقيقي أصبح واضح ومعروف أمام العالم جميعا، فأردوغان مجرم حرب لما يقوم به ويخطط له في المنطقة .

فيما انتقد اللواء سعد الجمال ، عضو لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب ، نائب رئيس البرلمان العربى ، موافقة البرلمان التركى على إرسال جنود أتراك إلى ليبيا، موضحا أن أن الأزمة الليبية قد اقتربت من عامها التاسع منذ سقوط حكم الرئيس الراحل القذافي توالت فيها الأحداث والمعطيات على الواقع الليبى ما بين مساعى سياسية ونزاعات عسكرية مسلحة وتنظيمات إرهابية ونزاع على السلطة شرقا و غربا ، مضيفا أن هذه الأيام تدخل الأزمة منعطفا جديداً وخطيرا تتجة فيه إلى تغليب المشهد العسكرى على الأرض مع تضاؤل فرص الحلول السياسية وذلك في إطار الحملة العسكرية للجيش الوطني الليبي بقياده حفتر لتطهير العاصمه طرابلس من معاقل التنظيمات الإرهابية والمرتزقة التابعين لحكومة الوفاق .

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