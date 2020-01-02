شكرا لقرائتكم خبر عن عدد متميز لمجلة المصور بعنوان "العظيمة.. شخصية العام 2020" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان "العظيمة ..شخصية العام 2020 "، أصدرت مجلة المصور برئاسة الكاتب الصحفى أحمد أيوب العدد رقم 4969، وذلك في ملف خاص، وجاء فى صدارة الغلاف موضوعا بعنوان: "كرمها الرئيس ..و استحقت شخصية العام ..العظيمة ..مقاتلة من أجل الوطن "، حيث أعدت المجلة ملف خاص في العدد عن المراة المصرية و أمهات و زوجات الشهداء .
و تضمن العدد موضوعات من بينها :" نساء 30 يونيو "رد الجميل لمنقذ مصر " ، و موضوع أخر بعنوان :" سيدات الحكومة ..30 فى المائة وزيرات و نائبات للوزراء و المحافظين "، و 248 دبلوماسية يتحملن مسئولية الدفاع عن سياسة مصر فى العالم ..مقاتلات الخارجية ، كما تضمن العدد مقال لحلمى النمنم تحت عنوان :" 2019 تعهدات رئاسية للمراة "، و تقرير بعنوان بشهادة رئيس البرلمان ..نائبات مصر الأكثر التزاما .
و من بين الموضوعات التى يتضمنها العدد تقرير بعنوان :" دعم الوزير سند لهن ..نساء فى مواجهة التطرف ..واعظات الأوقاف فى ندوة "المصور": مهمتنا تصحيح المفاهيم المغلوطة ..و طهرنا المساجد من المتشددات "،و تقرير بعنوان : " الأزهر يولى اهتماما كبيرا بهن و الإمام الأكبر يعاملهن كبناته ..11 ازهرية يكتبن لـ"المصور": الوعظ رسالتنا "،و تقرير أخر :" ظابطات الشرطة ..شرف حماية امن الوطن " جاء فيه ان الشرطة النسائية قدمت ثلاث شهيدات فى تفجير كنيسة الإسكندرية فى احد السعف اثناء تامينهن الصلاة بالكنيسة و عند شكهن فى إرهابى حاول دخول الكنيسة بدون المرور على جهاز الكشف بادر الإرهابى بتفجير نفسه و استشهدت اللواء عزة الجمل .
كما تضمن العدد تقرير بعنوان :" رحلة اللقمة الحلال .."التشت" على رؤوسهن و الرزق على الله "،و تقرير :" كتف بكتف لمساعدة زوجها و تربية أولادها ..يا حلاوة الأيد الشغالة ".
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