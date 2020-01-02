شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"تعليم البرلمان" يطالب بقرار وزارى لمنع "البناطيل المقطعة" بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بقيام بعض الجامعات وآخرها جامعة الوادى الجديد، بمنع ارتداء الطلاب للملابس التى لا توافق تقاليد وعادات المصريين، وتؤذى الذوق العام، مشيرًا إلى أن القرار يجب ألا يكون صادرًا عن كل جامعة بمفردها، وأن هناك ضرورة لإصدار وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لقرار يتم بموجبه منع مثل هذه الملابس من جميع الجامعات المصرية بشكل تام.

وأوضح بركات أنه كان أول من أثار هذه القضية من النواب، إيمانًا منه بضرورة تحقيق الانضباط بمعناه الشامل بالجامعات، وأن تكون ملابس الطلاب ملاءمة للحرم الجامعى باعتبار أنه مكان لتلقى العلم وبناء الشخصية، قائلا "الطالبات والطلاب لهم حرية اختيار الملابس، ولكن الحرية ليست مطلقة وحدودها مكانة وقدسية أماكن تلقى العلم".

Advertisements

وأشار إلى أن الطلاب اعتادوا على ارتداء "البنطلون المقطع" و"السلاسل" و"الشورت"، الأمر الذى أفسد الذوق العام والمظهر اللائق بطلاب العلم بحسب رؤية الكثير، مؤكدًا أن الطالب لابد وأن يحترم قدسية الحرم الجامعى وأن الجامعة منارة لتلقى العلم، وأنه لابد وأن يعى الطلاب غير المنضبطين ذلك، وأضاف أن للجامعات كافة الصلاحيات لاتخاذ أى إجراءات من شأنها أن تضبط جامعته فى حال وجود أى أمر خارج عن المألوف.

وكان الدكتور عبد العزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى الجديد، قد أصدر قرارا بحظر دخول الطلاب والطالبات الذين يرتدون البناطيل المقطعة كأحد صيحات الموضة، وكذلك ارتداء الطالبات البرمودا التيشيرت والبنطلونات الضيقة والملفتة للنظر، وكذاك منع الطلاب الذين يقومون بحلق شعرهم بطريقة غريبة فيما يعرف بظاهرة القزح، وتكليف الأمن الجامعى فى جميع الكليات بمنع هؤلاء الطلاب من دخول الحرم الجامعى أو أداء الامتحانات بتلك المظاهر المخالفة للآداب العامة وسلوكيات الطالب الجامعى.

ووجه طنطاوى بضرورة تنفيد هذا القرار والتشديد على الالتزام بسلوكيات وآداب الحرم الجامعى، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه من يخالف تلك الاشتراطات، وذاك فى إطار حرص جامعة الوادى الجديد على الارتقاء بالمستوى التعليمى والأخلاقى لدى طلابها والقضاء على تلك الظواهر الغريبة على مجتمع الوادى الجديد.