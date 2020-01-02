شكرا لقرائتكم خبر عن نائب القناطر الخيرية يطالب سرعة الانتهاء من مشروعات الصرف لتطوير المدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب عن القناطر الخيرية، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، بشأن الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بالمنطقة، وذك للتخفيف عن كاهل المواطنين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم، وتمهيدا لطرح المنطقة لمناقصة عالمية لإعادة تطويرها وتأهيلها ضمن خطة الحكومة للتطوير خلال الفترة المقبلة، حتى تعود المنطقة موردا هاما من موارد الدولة التى كانت تدر الكثير من الأموال للخزانة العامة للدولة، مما ينعكس على الخزانة العامة.

وأوضح عامر، أن مشروعات الصرف الصحى العالقة من أبرز القضايا العالقة فى المنطقة، حيث يوجد العديد من القرى التى تعانى من عدم وجود صرف صحى، واخرى تعانى من اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى، وفى النهاية يؤثر هذا الأمر على الصحة العامة للمواطنين بشكل عام، وضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من مشروعات الصرف، ووضع جدول زمنى وفقا لهذه الاعتمادات، على ان يُراعى طرح المنطقة لمناقصة عالمية للتطوير.

وأكد عضو مجلس النواب، أن تطوير المنطقة وطرحها لمناقصة عالمية يتوقف على ضرورة الانتهاء من كافة الخدمات والمرافق، ولهذا لابد من خطة بجدول زمنى لسرعة الانتهاء منها فى أقرب وقت لضمان سرعة التطوير، والحفاظ على المنطقة من الاهمال والتهميش الذى عانت منها لسنوات طويلة.

وشهدت الايام القليلة الماضية زيارة وفد برلمانى من لجنتي الإدارة المحلية والسياحة والطيران المدنى، لمدينة القناطر الخيرية، وجاءت أبرز المشكلات، عدم وجود موعد محدد للانتهاء من أعمال مستشفي القناطر الخيرية المركزي، إهمال مبنى محكمة القناطر الخيرية وعدم توفير مبنى بديل لائق لاستمرار الخدمة، تردى الأوضاع بمحلج القطن الأثري بالقناطر الخيرية وعدم وجود خطة واضحة لتطويره، إحتياج كوبري محمد علي للتطوير السريع لما له من أهمية أثرية كبيرة في المدينة.