شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل نقل النواب: خطة القاهرة لرفع السيارات المهملة يجب تنفيذها بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بخطة محافظة القاهرة وأحيائها لرفع كافة السيارات المتروكة والمهملة بالشوارع، مؤكدًا ضرورة تطبيقها فى جميع محافظات الجمهورية، حيث انتشرت السيارات المتهالكة بعدد كبير بالشوارع لتحتل مساحات كبيرة من الشوارع، بالإضافة إلى تشويه المظهر الجمالى بعد تراكم الأتربة والمخلفات عليها، بالإضافة إلى تحول معظمها لبؤر تجمع للقمامة والكلاب الضالة.

وأوضح زين، أن السيارات القديمة والمهملة المنتشرة فى الكثير من شوارعنا، هى أداة سهلة فى أيدى المجرمين لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية من قتل وتفجير وترويع للآمنين، وكذلك لاستغلالها من قبل الخارجين على القانون فى الأعمال المنافية للآداب وتعاطى المخدرات، وأضاف أنها تحولت إلى مقالب للقمامة وانتشار الروائح الكريهة التى تزكم الأنوف، وتصيب المواطنين بالعديد من الأمراض، فضلا عن عرقلة حركة السير والازدحام المرورى وتشويه مظهر الطرق.

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وطالب النائب محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بزيادة الدوريات الأمنية للتفتيش عن هذه السيارات فى الشوارع، ووضع آليات لركن السيارات بعيدا عن الشوارع، مع قيام الأحياء بإنشاء جراجات فى ساحات عامة لركن السيارات وذلك بمقابل مادى رمزى، مؤكدًا ضرورة توقيع عقوبات رادعة على أصحاب هذه السيارات، حتى لا يتكرر تركها لفترات طويلة فى الشوارع، مشيرًا إلى ضرورة توعية المواطنين بأهمية عمل بلاغات فورية بمجرد رؤية هذه السيارات.

وبدأ عدد كبير من أحياء محافظة القاهرة، فى تنفيذ عدة حملات لمصادرة السيارات المتهالكة المهملة بالشوارع، تنفيذا لقرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الذى أصدره أمس لمصادرة السيارات المهملة بالشوارع وإيداعها بمخازن المحافظة وبيعها فى مزاد علنى حال عدم التقدم بأوراق ملكيتها، وعدم دفع الغرامة المقررة عليها.