شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بمحلية البرلمان يطالب حى الدقى توضيح سبب استبدال الرخام ببلاط إنترلوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة دينا عبد العزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن على مسؤلى حى الدقى، توضيح أسباب استبدال رخام بحالته الجيدة فى بعض شوارع المهندسين ببلاط الإنترلوك، بجانب إعلان التكلفة الناتجة عن ما تم تركيبه بطول شارع البطل أحمد عبد العزيز.

وقالت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى تصريح لها، إن هناك مناطق أخرى أولى بأن يتم تطويرها، بدلا من إزالة الرخام المتواجد فى شوارع المهندسين، موضحة ضرورة أن يتم وضع أولويات خصوصا أن هناك مناطق لم يطلها يد التطوير منذ وقت طويل.

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وفى وقت سابق شهد شارع البطل أحمد عبد العزيز بمنطقة المهندسين بالجيزة، أعمال تطوير وتغيير أرصفة، ومن المقرر أن يتم إعادة رصفه وزراعة الحديقة الوسطى له، كما تم تجديد أعمدة الإنارة وتحديثها للمبات ليد، وذلك حسب ما أعلنته محافظة الجيزة.

ورصد ”الخليج 365”، ما يتم من أعمال بالشارع والتى بدأت منذ 4 أشهر تقريبا، حيث تم إزالة كل الأرصفة والبلدورات بطول الشارع واسبدالها ببلاط الإنترلوك، وهو ما أدى لاستياء البعض من سكان الشارع، وذلك لأن أغلب أرصفة الشارع كانت مرصوفة بالرخام والجرانيت على نفقة ملاك العقارات وأصحاب الشركات الموجودة بالشارع.

وقال أحد سكان الشارع، إن التطوير شىء محبوب، ولكن لابد أن يكون للأفضل وليس العكس، موضحا أن العقار الذى يسكن به كان رصيفه جرانيت ومظهره جميل للغاية ومميز، ولكن المحافظة كسرت كل هذا واستبدلته ببلاط بدلا من وضع هذا البلاط فى أماكن آخرى هى الأولى بالرصف، فيما قال صاحب شركة بشارع البطل أحمد عبد العزيز، إن شركته تقدمت بطلب لمحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، لمنع إزالة الجرانيت المرصف به أمام الشركة بطول الرصيف ولكنه رفض الطلب، وتم تكسير الجرانيت واستبداله ببلاط الإنترلوك، قائلا:"اتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير".