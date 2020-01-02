حمزة منديل ينتظر مولوده الأول – صورة

عائشة مجيب – صحفية متدربة

أعلن اللاعب الدولي المغربي حمزة منديل عن انتظاره لمولوده الأول خلال الايام القادمة من زوجته عارضة الأزياء مروى أوحلي.

ونشر لاعب ديجون الفرنسي صورة تجمعه هو و زوجته عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، رفقها بعبارة: “الحياة أهدتنا أجمل الهدايا، لم أجد الكلمات لوصف الحب الذي نحس به اتجاهه حتى قبل قدومه، أحبك زوجتي”.

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وتقاسم منديل خبر حمل زوجته مع حلول السنة الجديدة، علما أن مجموعة من متابعيها شكوا مؤخرا في حملها لإرتدائها ملابس واسعة.

يشار إلى أن منديل وزوجته مروى، احتفلا بحفل زفافهما، السنة الماضية بإحدى قاعات مدينة الدار البيضاء، بحضور مجموعة من اللاعبين والفنانين والإعلاميين.