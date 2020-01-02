الأمن يحبط محاولة للهجرة من طانطان ويوقف 13 مرشحا من بينهم مغاربة

أجهضت فرقة الشرطة القضائية بمدينة طانطان، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، محاولة لتنظيم عملية للهجرة غير المشروعة وتوقيف ثلاثة عشر مرشحا للهجرة، عشرة منهم ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء وثلاثة من جنسية مغربية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه العملية الأمنية أسفرت عن حجز مجموعة من المعدات والتجهيزات التي تستعمل في عمليات التهجير السري عبر المسالك البحرية، وهي عبارة عن زورقين مطاطيين ومحركين، علاوة على صدريات للنجاة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إخضاع المرشحين الموقوفين لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف منظمي عملية الهجرة غير المشروعة المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية.

وتندرج هذه القضية، حسب البلاغ، في سياق الجهود المتواصلة، التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.