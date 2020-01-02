بعد خوضهم لسلسلة احتجاجات واعتصامات.. الحكومة تقترح إصدار مرسوم لترقية الأساتذة حاملي الشهادات العليا

بعد أيام من دخول الأساتذة حاملي الشهادات العليا في سلسلة إضرابات واعتصامات، قدمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس، مقترحا لتنفيس الأزمة.

وقال ممثلون عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس، في اجتماعهم مع ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، إن الوزارة تقترح إصدار مرسوم تعديلي بالنظام الأساسي يقضي بفتح الترقية بالشهادات مع تغيير الإطار عن طريق مباراة وفق المناصب المفتوحة، على أن تحدد تفاصيل المباراة وعدد المناصب بقرار من الوزير، متعهدة بعرض مشروع المرسوم على النقابات في اللقاء المقبل.

ويأتي المقترح الحكومي الجديد، اليوم الخميس، وسط انطلاق موجة جديدة من احتجاجات مهنيي القطاع، حيث يخوض الأساتذة “المتعاقدون” أطر الأكاديميات الجهوية إضرابا عن العمل، ويستعد الأساتذة مدرسي اللغة العربية لأبناء الجالية للاحتجاج أمام مقر الوزارة.