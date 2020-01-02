بعد أيام من دخول الأساتذة حاملي الشهادات العليا في سلسلة إضرابات واعتصامات، قدمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس، مقترحا لتنفيس الأزمة.
وقال ممثلون عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس، في اجتماعهم مع ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، إن الوزارة تقترح إصدار مرسوم تعديلي بالنظام الأساسي يقضي بفتح الترقية بالشهادات مع تغيير الإطار عن طريق مباراة وفق المناصب المفتوحة، على أن تحدد تفاصيل المباراة وعدد المناصب بقرار من الوزير، متعهدة بعرض مشروع المرسوم على النقابات في اللقاء المقبل.
ويأتي المقترح الحكومي الجديد، اليوم الخميس، وسط انطلاق موجة جديدة من احتجاجات مهنيي القطاع، حيث يخوض الأساتذة “المتعاقدون” أطر الأكاديميات الجهوية إضرابا عن العمل، ويستعد الأساتذة مدرسي اللغة العربية لأبناء الجالية للاحتجاج أمام مقر الوزارة.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد وجهت نهاية الأسبوع الماضي ، دعوة للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، للحضور لجولة جديدة من الحوار القطاعي،بعدما كانت قد علقت الحوار من خلال إلغاء اجتماع في 5 من شهر دجنبر الماضي، والذي كان مقررا أن تأتي فيه الوزارة بالأجوبة حول المشاكل ،والقضايا المطروحة، كما تم تأجيل اجتماع 17 دجنبر 2019، الذي كان مبرمجا للحوار حول المشاكل والقضايا المتعلقة بالجهات، والأقاليم.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد خوضهم لسلسلة احتجاجات واعتصامات.. الحكومة تقترح إصدار مرسوم لترقية الأساتذة حاملي الشهادات العليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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