بعثة الرجاء تصل الجزائر واستقبال رسمي وجماهيري كبير في المطار – صور

وصلت بعقة فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، قبل قليل، لمطار هواري بومدين في العاصمة الجزائرية الجزائر، وذلك تأهبا لخوض مباراة مولودية الجزائر، في إطار ذهاب ربع نهائي كأس محمدس السادس للأندية العربية الأبطال، والذي سيجمع بينهما، يوم السبت المقبل.

وحظي الفريق الأخضر، الذي غادر أرض الوطن، من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، على الساعة العاشرة صباحا، باستقبال رسمي وجماهيري كبير، في المطار، من طرف مسؤولين من الفريق الجزائري، بالإضافة إلى عدد من أنصار الفريق الجزائري ناهيك عن رجال الإعلام.

وحسب ما أعلن عنه النادي الأفضر، عبر صفحته الرسمية، فإن فؤاد صخري، رئيس نادي المولودية، كان هو أول المستقبلين لبعثة الفريق المغربي في مطار هواري بومدين.

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وتخلف يوسف السفري، مساعد مدرب الفريق عن هذه الرحلة، إذ أكد الرجاء، في بلاغ رسمي له، قبل قليل، نشره على موقعه الرسمي على الانترنيت، أن ” بعثة الفريق الاخضر تخلف عنها كل من العضو في المكتب المديري، المصطفى دهنان، ومساعد المدرب يوسف السفري بسبب طارئ صحي حال دون سفرهما رفقة البعثة على أن يلتحقا بالجزائر العاصمة لاحقا”.

وبعد أن أمضى اللاعبون الليلة في أحد الفنادق القريبة من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، غادرت طائرة الفريق الأخضر أرض الوطن، على الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس، في اتجاه العاصمة الجزائرية، وذلك من أجل خوض معسكر تدريبي هناك.

وسيخوض زملاء محسن متولي معسكرا إعدادي في الجارة الشرقية، سينطلق اليوم الخميس، وذلك من أجل خوض المباراتين المذكورتين، الأولى ستكون يوم السبت القادم، أمام المولودية، والثانية ستكون في العاشر من الشهر الجاري، أمام شبيبة القبائل.

جدير ذكره، أن الطاقم الطبي والإداري قد سبق البعثة الرجاوية إلى الجزائر، يوم أمس الأربعاء، من أجل وضع ترتيبات مقام الرجاء في الجارة الشرقية.