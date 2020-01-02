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وفاة الضحية 15 بالإنفلونزا في البلاد

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي شاب، في الأربعينيات من العمر، في مستشفى "تل هشومير" متأثرا بإصابته بالإنفلونزا، اليوم الخميس، فيما تخضع طفلة (9 أعوام) للعلاج في المستشفى بحالة خطيرة جدا بسبب إصابتها كذلك بالإنفلونزا.

وفي التفاصيل، أقر الطاقم الطبي في مستشفى "تل هشومير" وفاة مصاب بالإنفلونزا بعد أن أحيل إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة.

وصرح الأطباء أنه لم يذكر أنه كان يعاني من أي مرض آخر. وبوفاة هذا المصاب يرتفع عدد ضحايا الإنفلونزا في البلاد إلى 15 ضحية.

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يذكر أن رضيعة لم تتجاوز العامين وشابا (19 عاما) وفتاة (14 عاما) توفوا، في الأيام الأخيرة، بعد أن أصيبوا بالإنفلونزا التي أدت إلى تدهور حالتهم الصحية. 

هذا، وحذرت الدوائر الصحية من انتشار جدي للإنفلونزا خلال فصل الشتاء الحالي في البلاد، ودعت المواطنين إلى أخذ جرعات التطعيم في صناديق المرضى والمراكز الصحية.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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