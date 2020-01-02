تصريح مدع ضد 4 مشتبهين بإلقاء عبوة ناسفة في نهريا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في عكا، اليوم الخميس، تصريح مدع ضد 4 شباب، في العشرينيات من أعمارهم، من سكان إحدى قرى الجليل الغربي، بشبهة إلقاء عبوة ناسفة على مقهى في شارع "بلفور" بمدينة نهريا.

ومن المزمع أن تقدم النيابة، في الأيام المقبلة، لائحة اتهام ضد الأربعة مرفقة بطلب تمديد توقيفهم لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضدهم.

ووفقا لادعاء الشرطة فإن ملابسات الجريمة تعود إلى يوم 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 إذ تلقت بلاغا مفاده انفجار في مقهى إثر إلقاء عبوة ناسفة نحو المبنى، بينما كان المكان شاغرا، وأدى الانفجار إلى أضرار جسيمة للمقهى ومحلات تجارية مجاورة. وجمعت الشرطة البينات والأدلة من مسرح الجريمة.

وجرى بعد ذلك اعتقال المشتبهين الأربعة من سكان الجليل الغربي، في غضون عدة أسابيع بعد وقوع الجريمة.

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ووفقا للشبهات، تآمر الأربعة لإلحاق الضرر بالمحل التجاري، وذلك بعد إخراجهم من المكان من قبل حراس الأمن عدة أشهر قبل وقوع الجريمة، وذلك لتورطهم في أعمال عنف داخل المقهى.

وذكرت الشرطة أنه تم توقيف ثلاثة من المشتبهين حين اختبأوا في شقة استجمامية (تسيمر) في منطقة الشمال والرابع تم توقيفه بالقرب من منزله. ونسبت النيابة إليهم مسؤولية التورط في هذه الجريمة.