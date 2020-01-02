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شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون مشتبه بهم يقتلون ثلاثة في هجوم على حافلة في لامو والان مع التفاصيل
الخميس 2 يناير 2020
حركة الشباب على حافلة
قُتل ثلاثة أشخاص في هجوم مشتبه به لحركة الشباب على حافلة اليوم الخميس في منطقة نيونغورو بمقاطعة لامو، وأصيب ثلاثة آخرون في الهجوم.
وأكد مفوض مقاطعة لامو ايرونجو ماشاريا وقوع الحادث، وكثفت المجموعة المتمركزة في الصومال من هجماتها في الأشهر الأخيرة.
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