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الأوقاف تعلن نتائج التقييم لوكالات الحج والعمرة للموسم الماضي

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 2 يناير 2020

وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية

أعلن قطاع الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، اليوم الخميس، نتائج لجنة التقييم والانضباط لوكالات الحج والعمرة للموسم الماضي 1440هـ.

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وبحسب وكالة سبأ الرسمية، شملت النتائج عدد من الوكالات تم حجبها وستخضع لعقوبات مختلفة بحسب نوع المخالفات التي ارتكبتها.

وعكفت لجنة التقييم على إعداد التقرير النهائي لتقييم الوكالات بناء على محاضر وتوثيقات ميدانية للمخالفات، سواء فيما يتعلق بشكاوى الحجاج، أو التي تتعلق بأخذ مبالغ زيادة عن المحدد من قبل الوزارة، أو تجاوزات الوكالات وتقصيرها بأداء الخدمات ومحاولة التحايل على ملف الشروط والضوابط الوزارية التي تنظم أعمال وخدمات الحج والعمرة.

وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع الحج والعمرة طارق القرشي " إن الوزارة بدأت في التقييم بعد الانتهاء من موسم حج العام الماضي، وشمل التقييم كل مزودي الخدمات، سواء المطاعم أو شركات النقل ومرورا بالوكالات".

واضاف " نهدف إلى تقديم الخدمة الأفضل لحجاج بلادنا، وتجويد الخدمات لهم، بحيث يؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة، ونحن بهذا الإجراء نعمل على إعادة التقييم لمزودي الخدمات لحجاجنا".

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