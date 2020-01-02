تعرف حالة الطقس في الإمارات غداً الجمعة

الخميس 2 يناير 2020

صورة أرشيفية

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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وفي بيانه اليومي، قال المركز، إن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 16 – 26 كم/س، تصل إلى 36 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا الى متوسط .. مشيراً إلى أن المد الأول سيحدث عند الساعة 17:18والمد الثاني عند الساعة 07:32 والجزر الأول عند الساعة 12:13 والثاني عند الساعة 00:19 ..

وفي بحر عمان أوضح البيان أن الموج يكون خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 15:58 والمد الثاني عند الساعة 03:15 والجزر الاول عند الساعة 10:15 والجزر الثاني عند الساعة 20:29.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 27 17 85 40 دبي 27 18 75 35 الشارقة 27 17 75 35 عجمان 27 18 75 35 أم القيوين 26 16 75 40 رأس الخيمة 26 17 75 40 الفجيرة 29 19 60 25 العين 27 15 60 20 ليوا 28 14 80 20 الرويس 26 16 75 25 السلع 27 17 70 30 دلما 25 20 80 45 طنب الكبرى 25 18 80 45 طنب الصغرى 25 18 80 45 أبو موسى 25 18 80 45