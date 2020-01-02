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الإنتقالي يصدر بيان بشأن الأموال المتحفظ عليها في عدن

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 2 يناير 2020

نزار هيثم

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أدلى المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي ، المهندس نزار هيثم بتصريح صحفي هام، يتعلق بالأموال التي تحفظت عليها الأجهزة الأمنية أمس الأربعاء .

وقال هيثم في تصريحه "في إطار التزام المجلس الإنتقالي الجنوبي بتنفيذ "إتفاق الرياض"، وحرصه على إنجاح الجهود المشكورة التي يبذلها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية الشقيقة، وجه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء/ عيدروس قاسم الزُبيدي بتسليم الحاويات والأموال التي تم التحفظ عليها تجنبا لتسليمها إلى مجموعة الفساد، التي تديرها ما يسمى بالحكومة الشرعية، وتسليمها الى قيادة قوة الواجب "802" السعودية في العاصمة عدن  تأكيداً على العمل تحت قيادتها، وحرصًا على هذه الأموال" .

وأضاف "حيث تبذل المملكة جهودا كبيرة في جميع المجالات لدعم الأمن والاستقرار من خلال دفع المرتبات والمخصصات، وعلاج الجرحى للقطاعات العسكرية والأمنية والتي سيتم البدء في صرفها خلال الأسبوع القادم" .

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