شكرا لقرائتكم خبر عن مصر : مجلس الأمن القومي يعتمد إجراءات بالأزمة الليبية والان نبدء بالتفاصيل

ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماع مجلس الأمن القومي. وتناول المجلس التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري.

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