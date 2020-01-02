شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن : الميليشيات الموالية لإيران تخطط لهجمات أخرى وسوف يندمون والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، إن هناك مؤشرات عن تخطيط إيران أو قوات مدعومة منها لشن هجمات أخرى، موضحاً :" إذا علمت واشنطن بالإعداد لهجمات فإنها ستقوم بتحرك استباقي لحماية القوات الأمريكية".

وأضاف : نتوقع المزيد من الهجمات التي تشنها الميليشيات الموالية لإيران وسوف يندمون على ذلك.