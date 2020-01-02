شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن : الميليشيات الموالية لإيران تخطط لهجمات أخرى وسوف يندمون والان نبدء بالتفاصيل
قال وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، إن هناك مؤشرات عن تخطيط إيران أو قوات مدعومة منها لشن هجمات أخرى، موضحاً :" إذا علمت واشنطن بالإعداد لهجمات فإنها ستقوم بتحرك استباقي لحماية القوات الأمريكية".
وأضاف : نتوقع المزيد من الهجمات التي تشنها الميليشيات الموالية لإيران وسوف يندمون على ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن : الميليشيات الموالية لإيران تخطط لهجمات أخرى وسوف يندمون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.