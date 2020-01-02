شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الاعتراضات الدولية والعربية .. تركيا ترسل قواتها إلى ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

وافق البرلمان التركي اليوم الخميس على مذكرة التفويض للرئاسة لأرسال قوات إلى ليبيا لمدة عام.

وكانت جامعة الدول العربية، دعت إلى «منع التدخلات الخارجية في ليبيا»، في إشارة إلى اعتزام تركيا إرسال قوات إلى هذا البلد لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

وأكدت الجامعة في قرار صدر إثر الاجتماع الطارئ الذي عُقد بناءً على طلب مصر «رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا».

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كما أعرب مجلس الجامعة «عن القلق الشديد من التصعيد العسكري الذي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي والمنطقة ككل».

وحذرت مصر من التحركات التركية الأخيرة على أمن ومستقبل ليبيا، مُعتبرة أنها تنُم عن أطماع أنقرة المعروفة في ثرواتها.

وقال السفير علاء رشدي، مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية في كلمته بالاجتماع الطارىء للجامعة العربية اليوم، إن التحركات التركية تنم "عن أطماع معروفة في ليبيا وثرواتها".

وطردت اليونان، السفير الليبي تعبيرا عن غضبها على اتفاق أبرمته ليبيا وتركيا في 27 نوفمبر لترسيم الحدود البحرية بينهما قرب جزيرة كريت، والاتفاق العسكري بين البلدين.